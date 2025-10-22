Мир
05:29, 22 октября 2025Мир

В Венесуэле сообщили о готовности поддержать Колумбию в конфликте с Трампом

Министр Лопес: Венесуэла поддержит Колумбию перед угрозами США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Presidential Office of Ukraine / ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press

Венесуэла готова поддержать Колумбию в условиях давления со стороны Соединенных Штатов, которые стремятся унизить и ослабить южноамериканскую страну. С таким заявлением выступил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в эфире телеканала VTV.

«Колумбия должна знать, что располагает поддержкой Боливарианских вооруженных сил. Народ Колумбии должен знать, что с этой стороны у него есть моральная, физическая поддержка и развернутые силы на нашей территории», — подчеркнул он.

Министр также отметил, что Штаты оскорбили не только президента Колумбии, назвав его наркоторговцем, но и весь колумбийский народ и армию.

На прошлой неделе глава США Дональд Трамп сообщил об уничтожении большой подлодки с наркотиками, якобы направлявшейся в сторону Америки. С его слов, на борту судна находились четыре наркотеррориста, из которых двое были уничтожены.

Помимо этого, политик обвинил Колумбию в незаконном обороте наркотиков и остановил из-за этого все выплаты и субсидии со стороны Вашингтона.

В свою очередь, глава Колумбии Густаво Петро потребовал от Соединенных Штатов официальных разъяснений после того, как американские военные нанесли удар по лодке у побережья страны.

