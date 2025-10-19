Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:28, 19 октября 2025Мир

Трамп остановил выплаты одной стране из-за наркотиков

Дональд Трамп остановил выплаты Колумбии из-за незаконного оборота наркотиков
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Carlos Eduardo Ramirez / Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил Колумбию в незаконном обороте наркотиков и остановил из-за этого все выплаты и субсидии со стороны Вашингтона. Об этом сообщил американский лидер в своем аккаунте соцсети Truth Social.

Трамп считает, что президент Колумбии Густаво Петрo курирует незаконный оборот наркотиков и активно поощряет их массовое производство на всей территории страны. По словам американского лидера, его колумбийский коллега не принимает никаких мер для закрытия этого крупнейшего нелегального бизнеса, несмотря на большие субсидии со стороны США.

«С настоящего дня эти выплаты или любые другие формы финансовой помощи, субсидий больше не будут предоставляться Колумбии», — заявил Трамп и допустил, что эти средства могли быть обманной схемой для получения помощи от США.

Кроме того, американский лидер убежден, что цель производства наркотиков в Колумбии — поставка огромных объемов запрещенных веществ в США. Это приводит к разрушению общества и хаосу, пояснил он. Трамп призвал Петро как можно быстрее закрыть наркотический бизнес в стране, иначе США сделает это не мирным путем.

Ранее Трамп показал видео уничтожения «большой подводной лодки» с наркотиками, направлявшейся к Соединенным Штатам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лувр в Париже ограбили за несколько минут. Из музея украли вещи из коллекции украшений Наполеона и императрицы

    Трамп заявил о невозможности присутствия в секторе Газа американских военных

    Российские войска повторили операцию «Поток»

    Израиль предупреждал США о нанесении удара по сектору Газа

    Врач предостерегла россиян от вызывающих повышенное газообразование полезных продуктов

    Трамп остановил выплаты одной стране из-за наркотиков

    Подросток из Сомали расправился с украинским сверстником в европейской стране

    Медведев выиграл первый титул с 2023 года

    В России высказались о сроках освобождения Херсона

    В сборной России по спортивной гимнастике высказали опасения по поводу судейства на ЧМ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости