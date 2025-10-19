Трамп остановил выплаты одной стране из-за наркотиков

Дональд Трамп остановил выплаты Колумбии из-за незаконного оборота наркотиков

Президент США Дональд Трамп обвинил Колумбию в незаконном обороте наркотиков и остановил из-за этого все выплаты и субсидии со стороны Вашингтона. Об этом сообщил американский лидер в своем аккаунте соцсети Truth Social.

Трамп считает, что президент Колумбии Густаво Петрo курирует незаконный оборот наркотиков и активно поощряет их массовое производство на всей территории страны. По словам американского лидера, его колумбийский коллега не принимает никаких мер для закрытия этого крупнейшего нелегального бизнеса, несмотря на большие субсидии со стороны США.

«С настоящего дня эти выплаты или любые другие формы финансовой помощи, субсидий больше не будут предоставляться Колумбии», — заявил Трамп и допустил, что эти средства могли быть обманной схемой для получения помощи от США.

Кроме того, американский лидер убежден, что цель производства наркотиков в Колумбии — поставка огромных объемов запрещенных веществ в США. Это приводит к разрушению общества и хаосу, пояснил он. Трамп призвал Петро как можно быстрее закрыть наркотический бизнес в стране, иначе США сделает это не мирным путем.

Ранее Трамп показал видео уничтожения «большой подводной лодки» с наркотиками, направлявшейся к Соединенным Штатам.