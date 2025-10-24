Силовые структуры
14:14, 24 октября 2025Силовые структуры

Суд оценил жизнь россиянина в денежном эквиваленте

В Петербурге суд приговорил мужчину к 8 годам за убийство знакомого
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима местного жителя за расправу над знакомым. Об этом «Ленте» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Суд также обязал осужденного выплатить полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Еще с мужчины взыскали 147 тысяч рублей в счет материального ущерба.

В ночь на 20 января злоумышленник поссорился со своим знакомым на улице. Во время конфликта осужденный ударил товарища ножом. Пострадавший не выжил.

Ранее в Санкт-Петербург доставили киллера Александра Зотова.

