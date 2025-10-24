Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:01, 24 октября 2025Силовые структуры

Таксист-извращенец попался после обращения очередной пострадавшей россиянки

В Москве суд арестовал совершившего развратные действия над пассажиркой таксиста
Варвара Митина (редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал совершившего развратные действия в отношении пассажирки таксиста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Фигурант — 54-летний уроженец Брянской области без жены и детей. Он проходит обвиняемым по статье 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера») и арестован.

По версии следствия, 19 октября водитель стоял около одного из баров на Большой Переяславской улице и заметил пьяную 21-летнюю девушку, которая вышла из заведения. Он предложил ее подвезти, и потерпевшая согласилась. По дороге девушка заснула, а водитель начал удовлетворять себя.

По данным «МК», обвиняемый регулярно подсаживал в такси молодых девушек, по пути завозил в укромное место, разрезал на них белье и занимался самоудовлетворением.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе извращенец разгуливал по улицам города, приставая к незнакомкам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?

    В российском городе мошенники оставили семью без машины и квартиры

    Минюст обновил реестр иноагентов

    Турист пошел купаться в шторм и был унесен течением на глазах у жены и детей

    Телеведущий потерял дар речи из-за страшного ДТП в прямом эфире

    Набиуллина отказалась комментировать ситуацию вокруг задержания главы АСВ

    Набиуллина указала на опасность резкого снижения ключевой ставки

    Известные лекарства неожиданно назвали защитниками от болезни Альцгеймера

    Ситуацию на месте просадки грунта в Петербурге удалось стабилизировать

    Названы фавориты в борьбе за «Золотой мяч» по итогам следующего года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости