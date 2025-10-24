Таксист-извращенец попался после обращения очередной пострадавшей россиянки

В Москве суд арестовал совершившего развратные действия над пассажиркой таксиста

В Москве суд арестовал совершившего развратные действия в отношении пассажирки таксиста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Фигурант — 54-летний уроженец Брянской области без жены и детей. Он проходит обвиняемым по статье 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера») и арестован.

По версии следствия, 19 октября водитель стоял около одного из баров на Большой Переяславской улице и заметил пьяную 21-летнюю девушку, которая вышла из заведения. Он предложил ее подвезти, и потерпевшая согласилась. По дороге девушка заснула, а водитель начал удовлетворять себя.

По данным «МК», обвиняемый регулярно подсаживал в такси молодых девушек, по пути завозил в укромное место, разрезал на них белье и занимался самоудовлетворением.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе извращенец разгуливал по улицам города, приставая к незнакомкам.