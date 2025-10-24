Силовые структуры
Извращенец разгуливал по российскому городу и приставал к женщинам

Во Владикавказе извращенец приставал к незнакомкам на улице и попал на видео
Варвара Митина (редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Во Владикавказе извращенец разгуливал по улицам города, приставая к незнакомкам. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

Одна из пострадавших рассказала, что незнакомец преследовал ее в центре города, ей пришлось забежать в магазин за помощью.

Преследователь попал на видео. На кадрах видно, как женщина забегает в помещение, а за ней идет мужчина. После этого он остался ждать незнакомку на входе, однако потом к нему вышел другой мужчина и они ушли.

По данным канала, этого мужчину уже замечали на улицах города, когда он донимал женщин. Полиция начала проверку.

Ранее в Японии пассажиры метро в Нагое поймали пожилого извращенца, который попытался сделать снимок под юбкой у женщины.

