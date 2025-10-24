Извращенец разгуливал по российскому городу и приставал к женщинам

Во Владикавказе извращенец разгуливал по улицам города, приставая к незнакомкам. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Одна из пострадавших рассказала, что незнакомец преследовал ее в центре города, ей пришлось забежать в магазин за помощью.
Преследователь попал на видео. На кадрах видно, как женщина забегает в помещение, а за ней идет мужчина. После этого он остался ждать незнакомку на входе, однако потом к нему вышел другой мужчина и они ушли.
По данным канала, этого мужчину уже замечали на улицах города, когда он донимал женщин. Полиция начала проверку.
