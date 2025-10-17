Из жизни
06:01, 17 октября 2025

Пассажиры метро поймали пожилого извращенца и попали на видео

В Японии пассажиры метров в Нагое поймали пожилого извращенца, который попытался сделать снимок под юбкой у женщины. Об этом сообщает Coki.

Инцидент произошел 12 октября на станции метро Сакаэ. На видео, снятое очевидцем, попал момент, когда шестеро мужчин и женщин крепко держат пенсионера и зовут полицию. Когда пенсионер пытается вырваться, его валят на пол, затем один из пассажиров садится на него сверху.

Сообщается, что пострадавшая сама заметила, как пожилой мужчина пытался сделать снимок у нее под юбкой, и схватила его. После чего к ней присоединились другие пассажиры, которые помогли удержать злоумышленника до прибытия сотрудников службы безопасности. Позже мужчину арестовали.

Ранее в Японии сотрудники полиции из провинции Айти арестовали коллегу, который снял видео под юбкой у девушки в торговом центре. Задержанный оказался замначальника отдела обеспечения общественной безопасности полиции префектуры Гифу.

