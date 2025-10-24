ЦБ ответил на вопрос о рынке ножей в Counter-Strike 2

Банк России прокомментировал падение рынка ножей в Counter-Strike 2

Российский Центробанк прокомментировал ситуацию с падением рынка ножей в компьютерной игре Counter-Strike 2. Представители ЦБ ответили на вопрос от пользователя в чате трансляции с пресс-конференции, которая велась во «ВКонтакте».

Во время выступления главы регулятора Эльвиры Набиуллиной зрители могли задавать вопросы в чате. Один из них поинтересовался ситуацией с ножами в популярном шутере. «Лаврентий, рынок ножей в CS мы не регулируем», — ответили ему.

Вопрос Лаврентия возник после недавнего обновления в игре. Разработчики изменили систему получения некоторых скинов, что напрямую повлияло на их стоимость.

Особенно подешевели предметы, украшающие ножи, которые считались самыми ценными и редкими в экосистеме CS2.

Их можно купить у другого игрока или получить в процессе игры с очень маленьким шансом. Например, полностью синий нож-керамбит стоит в районе 1,5 миллиона долларов и принадлежит китайскому коллекционеру. «Условно говоря, у тебя есть автомат Калашникова — его можно покрасить в золотой цвет, и для этого нужно купить так называемый скин. И аудитория этих скинов росла, росла и росла, потому что люди годами, десятилетиями уже играют в эту игру, и им как-то нужно самовыразиться через нее. Некоторые из этих скинов были абсолютно уникальны, то есть их выпускали, как книги, ограниченным тиражом», — рассказал независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

В итоге рынок игровых скинов рухнул на 2 миллиарда долларов. Еще весной агентство Bloomberg утверждало, что именно покупка в скинов может стать верной инвестиционной стратегией. Инвестиции в них называли более выгодными, чем покупка криптовалюты или акций американских компаний.