Турист попался в Таиланде с кокаином на 7 миллионов рублей и оказался под угрозой казни

Британский турист попался в отеле Таиланда с кокаином на семь миллионов рублей и оказался под угрозой казни. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что иностранец проживал в гостинице Le Fenix, которая находится в одном из «кварталов красных фонарей» в Бангкоке. Он получил подозрительную посылку, за перемещениями которой давно следили местные полицейские. Последние нагрянули в номер туриста и нашли там кокаин на 68 тысяч фунтов стерлингов (7,3 миллиона рублей), а также большое количество марихуаны.

Предполагается, что эти наркотики предназначались для продажи иностранным отдыхающим на вечеринках в клубах и барах. Британца арестовали и отправили в тюрьму. За хранение и распространение наркотиков его могут казнить.

Ранее путешественник спрятал наркотики в желудке, отправился в Объединенные Арабские Эмираты и не выжил. 20-летний британец Дженсен Уэстхед перед вылетом в Дубай остановился в одном из отелей Манчестера и спрятал в желудке несколько пакетиков с кокаином.