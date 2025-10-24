Путешествия
17:02, 24 октября 2025Путешествия

Турист пошел купаться в шторм и был унесен течением на глазах у жены и детей

Немецкий турист был унесен течением на глазах у семьи на Корсике и не выжил
Алина Черненко

Фото: Wirestock / Freepik

Немецкий турист поехал с семьей на отдых на принадлежащий Франции остров Корсика и не выжил. Об этом сообщает The Brussels Times.

45-летний мужчина пошел купаться во время шторма с женой и двумя детьми девяти и тринадцати лет. Из-за внезапного подъема уровня воды в реке европейца унесло течением на глазах у родных.

В четверг, 23 октября, спасатели нашли туриста бездыханным. Его супругу и детей удалось спасти, рассказали в экстренных службах.

Ранее итальянский турист пошел на пляж в Индии и не выжил во время купания. Он попал в сильное течение и скрылся под водой на глазах у отдыхающих.

