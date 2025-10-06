Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:25, 6 октября 2025Путешествия

Мужчина ушел под воду во время купания на пляже в Индии на глазах у группы туристов

Итальянский турист пошел купаться на пляж Ярада в Индии и не выжил
Алина Черненко

Фото: ChiccoDodiFC / Shutterstock / Fotodom

Итальянский турист пошел на пляж Ярада в городе Вишакхапатнам в Индии и не выжил во время купания. Об этом пишет портал INDIA New England News.

Согласно сообщениям полиции, мужчина был в группе из 16 иностранных туристов, которые проигнорировали предупреждения об опасности купания в этом районе и зашли в море. Вскоре двое итальянцев попали в сильное течение и ушли под воду на глазах у остальных.

Материалы по теме:
Голодные игры. В XX веке на райском острове в Тихом океане бросили людей. Как их жизнь превратилась в кошмар?
Голодные игры.В XX веке на райском острове в Тихом океане бросили людей. Как их жизнь превратилась в кошмар?
17 июня 2022
«Жизнь будто остановилась» Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
«Жизнь будто остановилась»Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
6 декабря 2019

Спасатели оперативно отреагировали на произошедшее и вытащили мужчин на берег. Одного из них удалось спасти, а второго отвезли в больницу в критическом состоянии. Врачи констатировали кончину туриста, его тело отправили на вскрытие. Местная полиция начала расследование инцидента.

В конце сентября другой турист исчез в океане на глазах у друзей на Бали. Во время их купания бушевал шторм, ветер достигал 30 километров в час.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Называвший переговоры с Трампом унижением президент созвонился с ним

    Самый старый мужчина в мире отметил 113-летие

    Названо условие для новой встречи России и Украины

    Лидер одной из стран Евросоюза предсказал развал объединения

    Назван повышающий риск рака в 8,5 раза симптом

    Американские избиратели высказались о женщине-президенте США

    Залужный призвал Украину посмотреть в космос

    Мужчина ушел под воду во время купания на пляже в Индии на глазах у группы туристов

    Россияне массово увлеклись сонным туризмом

    Блохи захватили дом в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости