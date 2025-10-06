Мужчина ушел под воду во время купания на пляже в Индии на глазах у группы туристов

Итальянский турист пошел на пляж Ярада в городе Вишакхапатнам в Индии и не выжил во время купания. Об этом пишет портал INDIA New England News.
Согласно сообщениям полиции, мужчина был в группе из 16 иностранных туристов, которые проигнорировали предупреждения об опасности купания в этом районе и зашли в море. Вскоре двое итальянцев попали в сильное течение и ушли под воду на глазах у остальных.
Спасатели оперативно отреагировали на произошедшее и вытащили мужчин на берег. Одного из них удалось спасти, а второго отвезли в больницу в критическом состоянии. Врачи констатировали кончину туриста, его тело отправили на вскрытие. Местная полиция начала расследование инцидента.
В конце сентября другой турист исчез в океане на глазах у друзей на Бали. Во время их купания бушевал шторм, ветер достигал 30 километров в час.