У живущего в США блогера-иноагента из России арестовали средства в банке

Блогер JesusAVGN получил от ФССП постановление об аресте средств в банке
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Живущий в США популярный российский стример и блогер Алексей Губанов (внесен Минюстом в реестр иноагентов), известный как JesusAVGN и Хесус, получил от Федеральной службы судебных приставов (ФССП) постановление об аресте средств на счету. Скриншот уведомления он опубликовал в Telegram-канале.

«Губанов Алексей Александрович, вам направлено постановление в рамках исполнительного производства», — говорится в уведомлении. Согласно опубликованным блогером данным, ему направили постановление об аресте денежных средств в банке или иной кредитной организации.

Как указано в базе данных на сайте ФССП, в отношении блогера 25 сентября было возбуждено исполнительное производство. Губанов должен выплатить 49 тысяч рублей. Исполнительный документ выдал Тверской районный суд Москвы.

В январе Тверской суд оштрафовал Губанова на 50 тысяч рублей. Стримера признали виновным по административной статье о дискредитации Российской армии.

