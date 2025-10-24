Потери убыточных российских банков резко выросли

«Известия»: ЦБ констатировал трехкратный рост потерь убыточных российских банков

По итогам августа финансовые потери убыточных российских банков выросли в 3,6 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 230 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на данные Банка России пишут «Известия».

Чистая прибыль сектора за тот же месяц сократилась по сравнению с июлем почти в два раза, с 397 миллиардов рублей до 203 миллиардов. Убыточными являются уже 68 из 306 российских банков, что на 13 больше, чем в предыдущий месяц.

По оценке регулятора, на такие результаты повлияло увеличение отчислений в резервы на 67 миллиардов рублей, сокращение чистого процентного дохода на 36 миллиардов рублей, а также падение дивидендов от дочерних компаний в 16 раз, до четырех миллиардов рублей, и рост налоговых выплат на 33 миллиарда рублей.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков объяснил результаты активным резервированием средств под проблемные кредиты, потому что качество активов быстро ухудшается.

В Банке России уточнили, что по сравнению с маем объем проблемных долгов увеличился на 400 миллиардов рублей, а объем задолженности по потребительским ссудам достиг максимальных за последние шесть лет 1,5 триллиона рублей. По мнению Кабакова, тенденция связана с общим замедлением экономики и снижением доходов населения.

Гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин подтвердил, что обслуживание банковских кредитов заметно ухудшилось. Больше, чем сейчас, потери убыточных банков были только в кризисном 2022 году, правда, тогда объем убытков составлял 1,6 триллиона рублей.

Между тем Кабаков отмечает, что на этот раз в отчетность попали не только небольшие региональные банки, но и крупные организации. Например, Почта Банк нарастил чистый убыток за семь месяцев до 7,6 миллиарда рублей, «Ренессанс Кредит» — до 0,57 миллиарда.

В июле глава Центробанка Эльвира Набиуллина опровергла мнение, что крупным банкам в перспективе ближайших 12 месяцев может потребоваться докапитализация из-за навеса «плохих» долгов.