Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:16, 24 октября 2025Наука и техника

В Британии признали бесполезность западных БПЛА на Украине

The Economist: Западные БПЛА оказались неэффективны на Украине
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) западного производства оказались бесполезными в ходе боевых действий на Украине. Недостаточную эффективность дронов признал британский журнал The Economist.

В публикации подчеркнули, что поставленные из США платформы слишком дорогие. Кроме того, они недостаточно защищены от воздействия российских систем радиоэлектронной борьбы.

«Они наносили минимальный ущерб при поражении целей. С тех пор различные западные компании пытались продемонстрировать свои БПЛА, но в основном все их попытки провалились», — говорится в материале.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее в октябре американская компания AeroVironment рассказала, что ВСУ часто перевозят американские дроны-камикадзе Switchblade в грузовиках. Машины используют в качестве мобильных платформ для запуска. Представители компании рассказали, что в основном Киев применяет барражирующие боеприпасы Switchblade 600 Block 1.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа останавливающая ВСУ от дальнобойных ударов ракетами проблема

    Россиянам помогут заработать

    Вероятность начала военной операции США в Венесуэле оценили

    Трампу дали совет перед будущей встречей с Путиным

    ЦБ заявил об ускорении роста цен в России

    Москвичку удалили из домового чата из-за статуса иноагента

    Легенду киевского «Динамо» арестовали в Польше

    Новость о застрявших на горе в Непале россиянах опровергли

    Зеленский встретился с королем

    Российские школьники избили сверстника и заставили извиняться на коленях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости