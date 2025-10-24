В ДНР осквернили мемориал в память об участниках спецоперации

В ДНР осквернили мемориал в память об участниках спецоперации. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

Речь идет о буддийском субургане, установленном в Мангушском округе республики. С памятника были срезаны флагштоки с флагами ДНР и других регионов России, а также демонтированы молитвенные барабаны.

В Буддийской традиционной Сангхе России в этой связи предположили, что субурган может быть демонтировал. Глава округа Борис Трима в беседе с изданием заявил, что решение о демонтаже не принималось. При этом он отметил, что мемориал был возведен без согласования с местными властями.

Информация об осквернении монумента передана в правоохранительные органы.

Ранее в Курганской области осквернили могилу участника СВО. Крест, который ранее был установлен на его могиле, нашли на свалке. С него была скручена фотография бойца.