Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:27, 24 октября 2025Мир

В ЕК раскрыли свои планы на российские активы до конца 2025 года

ЕК намерена предоставить кредит Киеву за счет активов России до конца 2025 года
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Андрюс Кубилюс

Андрюс Кубилюс. Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) планирует предоставить Украине беспроцентный кредит на основе российских замороженных активов до конца 2025 года. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью Bloomberg.

«Очень важным решением может стать предоставление "репарационного кредита" на основе замороженных активов, без конфискации, для направления Киеву 150 миллиардов евро, которые могут быть использованы для обороны. Надеюсь, что это произойдет (...). Согласно утвержденной нами дорожной карте, мы также ожидаем, что кредит будет предоставлен Украине уже в конце этого года», — сообщил еврокомиссар.

Как отметил Кубилюс, «важные решения» по этому вопросу лидеры стран — участниц объединения будут принимать на Совете глав государств Европейского союза (ЕС), который будет проходить с 18 по 19 декабря.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что у ЕС нет четкого ответа на вопрос о законности конфискации российских замороженных активов. Он также отметил, что если спросить юристов об этой ситуации, то они дают «разные и непонятные» ответы.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прибыл в США для переговоров

    Омбудсмен объяснил слова о вине правозащитников в смерти сбежавшей из семьи чеченки

    Набиуллина заявила о выходе российский экономики из перегрева

    Мошенники придумали новую легенду для обмана россиян

    ЦБ призвал не ждать скорого завершения инфляционного давления на экономику

    «Калашников» рассказал о юбилее гранатометной «Канарейки»

    В Госдуме оценили важность побед гимнастки Мельниковой на чемпионате мира

    Россиянам помогут заработать

    В Овруче из-за взрыва ручной гранты погибло пять человек

    Части россиян пообещали тепло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости