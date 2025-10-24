В Европе начали готовиться к поставкам дальнобойного оружия на Украину

Стармер соберет лидеров Европы для призыва поставить Украине дальнобойное оружие

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен обратиться к лидерам стран «коалиции желающих» для обсуждения вопроса о передаче Украине дальнобойного оружия. Кроме того, он планирует обсудить возможное изъятие замороженных российских активов, пишет РИА Новости.

Предполагается, что встреча стран объединения состоится в пятницу, 24 октября. Она должна пройти в Лондоне в смешанном формате. Стармер обзвонил лидеров коалиции, призывая «обеспечить Украине как можно более сильную позицию в преддверии зимы».

Как указано в сообщении, премьер-министр планирует призвать политиков принять меры для ликвидации российской нефти и газа с мирового рынка. Также он предложит закончить работу по российским суверенным активам, чтобы финансировать Украину и начать поставки оружия дальнего радиуса действия.

В Лондон лично хотят приехать президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Отмечается, что еще 20 лидеров должны подключиться по видеосвязи.

Ранее в Великобритании сообщили о готовности направить войска на Украину. С таким заявлением выступил глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили, который рассказал о «миллионах» фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию войск.