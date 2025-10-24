Экономика
13:18, 24 октября 2025

В Госдуме призвали для развития экономики вернуться к идеям ученых прежних эпох

Вице-спикер Думы предложил использовать исторические идеи для развития экономики
Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил активнее использовать исторические идеи и разработки для развития российской экономики. Как сообщает ТАСС, депутат выступил с соответствующими призывами на пресс-конференции, посвященной презентации трилогии о Дмитрии Менделееве, которого называют автором первой стратегии экономической независимости России.

Представляющий ЛДПР политик напомнил об идеях основателя партии Владимира Жириновского, связанных с возвращением к трудам ученых прежних эпох, в которых и сейчас, по словам Чернышова, стоит «посмотреть какие-то предложения».

«Может быть, нам в попытках как-то изменить, трансформировать свою экономику, стоит обратиться к тем идеям и предложениям, которые были тогда?» — задался вопросом зампред Госдумы, приведя в пример использование советскими властями таких наработок времен царской России как план электрификации и развитие всеобщего образования.

Как писал журнал «Экономика и жизнь», работы выдающегося химика, создателя периодической системы элементов Дмитрия Менделеева, занимают пять томов его 25-томного собрания сочинений, охватывая широкий круг вопросов, связанных с крупными проблемами капиталистического развития промышленности и сельского хозяйства России, ее производительных сил. В том числе ученый «одним из первых обратил внимание на опасность превращения России в сырьевой придаток ведущих западных стран», а также «слепого копирования иностранного опыта без учета национально-исторических особенностей государства».

