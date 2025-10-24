Россия
В Госдуме высказались о Хеллоуине после публикации фото растерзанных Смешариков

Депутат ГД Лантратова: Рекомендую воздержаться от празднования Хеллоуина
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Госдуме высказались о Хеллоуине. Свое отношение к западному празднику высказала депутат Яна Лантратова в Telegram.

Так парламентарий отреагировала на выложенные в сеть снимки детского центра в Абакане, который перед Хеллоуином оформили растерзанными куклами персонажей мультфильма «Смешарики».

По мнению Лантратовой, празднование Хеллоуина подобным образом может повысить уровень насилия в детской и подростковой среде. В этой связи она выступила за отказ образовательных учреждений организовывать такие мероприятия. «Я бы рекомендовала детским садам, школам, колледжам, техникумам, вузам, а также воспитательным учреждениям воздержаться от празднования Хеллоуина», — написала она.

Ранее в Госдуме высказались о праздновании Дня святого Валентина. глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросы отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила против запрета, однако указала на необходимость повышать популярность собственных праздников.

