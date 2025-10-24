Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:32, 24 октября 2025Бывший СССР

В Овруче из-за взрыва ручной гранты погибло пять человек

«Страна.ua»: В Овруче Житомирской области пять человек погибло из-за гранаты
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В городе Овруч Житомирской области пять человек погибло из-за взрыва ручной гранаты. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«В Овруче Житомирской области мужчина взорвал гранату в электропоезде, погибли пять человек», — говорится в публикации.

Отмечается, что мужчина находился в розыске и подорвал гранату в момент задержания.

В августе мужчина из Черкасс с пистолетом и гранатой отказался сдаваться сотрудникам территориального центра комплектования. Молодой человек заявил, что у него нет «ни дома, ни семьи», поэтому ему нечего терять.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прибыл в США для переговоров

    Омбудсмен объяснил слова о вине правозащитников в смерти сбежавшей из семьи чеченки

    Набиуллина заявила о выходе российский экономики из перегрева

    Мошенники придумали новую легенду для обмана россиян

    ЦБ призвал не ждать скорого завершения инфляционного давления на экономику

    «Калашников» рассказал о юбилее гранатометной «Канарейки»

    В Госдуме оценили важность побед гимнастки Мельниковой на чемпионате мира

    Россиянам помогут заработать

    В Овруче из-за взрыва ручной гранты погибло пять человек

    Части россиян пообещали тепло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости