В Овруче из-за взрыва ручной гранты погибло пять человек

«Страна.ua»: В Овруче Житомирской области пять человек погибло из-за гранаты

В городе Овруч Житомирской области пять человек погибло из-за взрыва ручной гранаты. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«В Овруче Житомирской области мужчина взорвал гранату в электропоезде, погибли пять человек», — говорится в публикации.

Отмечается, что мужчина находился в розыске и подорвал гранату в момент задержания.

В августе мужчина из Черкасс с пистолетом и гранатой отказался сдаваться сотрудникам территориального центра комплектования. Молодой человек заявил, что у него нет «ни дома, ни семьи», поэтому ему нечего терять.