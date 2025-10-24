Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:10, 24 октября 2025Силовые структуры

В России определились с судьбой «невидимой угрозы для подростков»

В Москве суд запретил сайты по продаже веселящего газа — закиси азота
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

В Москве Тверской суд запретил сайты по продаже закиси азота — веселящего газа, которого называют «невидимой угрозой для подростков». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, суд ограничил свободную продажу закиси азота в интернете, так как она вызывает эйфорию при вдыхании и часто ее используют токсикоманы. Однако, этот газ используется в медицине и его поставки в больницы будут осуществляться свободно.

Ранее сообщалось, что в Москве суд постановил заблокировать сайты, на которых предлагали услуги по оформлению временной регистрации.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России раскрыли подробности «ошеломляющего ответа» на удары ВСУ вглубь страны. В этом плане может быть ядерный удар по Киеву

    Российскую журналистку объявили в розыск

    Россия впервые нанесла удар ФАБ-500 по ключевому порту Украины

    Риск драматичного падения экспорта российской нефти оценили

    Раскрыта новая схема обмана семей погибших участников СВО

    Появились подробности скандала из-за буддийского мемориала в ДНР

    Карл III помолился с Папой Римским

    Захарова раскрыла попытку Запада сорвать саммит в Будапеште

    Психотерапевт назвала способ остановить навязчивую тещу

    Реконструкцию канала имени Москвы собрались начать в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости