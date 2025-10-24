В России определились с судьбой «невидимой угрозы для подростков»

В Москве Тверской суд запретил сайты по продаже закиси азота — веселящего газа, которого называют «невидимой угрозой для подростков». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, суд ограничил свободную продажу закиси азота в интернете, так как она вызывает эйфорию при вдыхании и часто ее используют токсикоманы. Однако, этот газ используется в медицине и его поставки в больницы будут осуществляться свободно.

Ранее сообщалось, что в Москве суд постановил заблокировать сайты, на которых предлагали услуги по оформлению временной регистрации.