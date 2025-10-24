Экономика
18:28, 24 октября 2025ЭкономикаЭксклюзив

В России прокомментировали главные причины разгона цен

Алтухов: Разгон сезонной инфляции не сильно повлияет на годовые измерения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Стоимость топлива в России стабилизируется после увеличения предложения, но рост цен на бензин на бирже в этом сезоне вкупе с подорожанием плодоовощной продукции не окажет решающего влияния на инфляцию в годовом выражении, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Объемы предложения топлива на рынке из-за разных факторов сильно сократились. Как только увеличится предложение — стабилизируются цены. Регулятор очень аккуратно опускает ключевую ставку, чтобы не допустить взрывного роста инфляции. Это необходимо, чтобы сделать более доступным кредитование и инвестиции, оживить деловую активность и темпы экономического роста. Традиционные сезонные инфляционные пики не окажут решающего влияния на измерение инфляции в годовом выражении», — сказал Алтухов.

Он пояснил, что у российских аграриев выдался сложный сезон — засушливый, но при этом холодный. Тем не менее в Краснодарском крае объемы производства выше по сравнению с показателями прошлого года, уточнил депутат.

Ранее Центробанк России (ЦБ) по итогам октябрьского заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке сообщал о том, что резкое удорожание моторного топлива на бирже вкупе с быстрым ростом цен на плодоовощную продукцию привели к разгону сезонной инфляции в России.

Как заявляли в регуляторе, по итогам третьего квартала сезонная инфляция ускорилась на 2 процентных пункта и достигла 6,4 процента. Что касается годового прироста потребительских цен, то к 20 октября он составил 8,2 процента, что вдвое выше целевого показателя в 4 процента.

