ЦБ назвал главные причины разгона цен в России

ЦБ: Рост цен на топливо стал одной из главных причин разгона сезонной инфляции

Резкое удорожание моторного топлива на бирже вкупе с быстрым удорожанием плодоовощной продукции привели к разгону сезонной инфляции в России. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка (ЦБ) по итогам октябрьского заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

В плодоовощном сегменте в целом сохраняется разнонаправленная динамика цен. Некоторые товарные категории подвержены удорожанию, а другие, напротив, удешевлению. Все это мешает устойчивому замедлению инфляции в этом сегменте, констатировали в Банке России.

По итогам третьего квартала, заявили ранее в ЦБ, сезонная инфляция ускорилась на 2 процентных пункта и достигла 6,4 процента. Что касается годового прироста потребительских цен, то к 20 октября он составил 8,2 процента. Это все еще более чем вдвое выше целевого показателя в 4 процента, установленного регулятором.

Вселяют тревогу, отметили в ЦБ, в том числе инфляционные ожидания населения, которые продолжают оставаться на повышенном уровне. В октябре они составили 12,6 процента. Их повышение или закрепление на определенном уровне делает более вероятным осторожную денежно-кредитную политику ЦБ. Этот тезис подтвердили итоги октябрьского заседания совета директоров регулятора. По его итогам руководство регулятора понизило ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 17 до 16,5 процента годовых.