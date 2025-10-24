Россия
01:10, 24 октября 2025Россия

В Крыму рассказали о желании Зеленского нанести удар имиджу России

Константинов заявил, что Зеленскому нужны Tomahawk для удара по имиджу России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / File Photo / Reuters

Владимиру Зеленскому нужны ракеты Tomahawk для того, чтобы наносить удары по гражданской инфраструктуре и имиджу России. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, его слова приводит РИА Новости.

«Зеленскому Tomahawk нужны, чтобы нанести колоссальный имиджевый урон России», — высказался он.

По словам Константинова, ракеты не изменят ситуации на линии фронта, однако Tomahawk могут быть применены для удара по гражданским объектам, «чтобы погибло как можно больше мирного населения». «Думаю, что президент США [Дональд Трамп] понял, к чему клонит Зеленский», — добавил он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп в ходе встречи в Белом доме призвал Владимира Зеленского не рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk.

    Все новости