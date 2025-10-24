В США приветствовали одно решение Трампа по Украине

Макгрегор: Решение Трампа пересмотреть поставки Tomahawk стало правильным шагом

Решение президента США Дональда Трампа пересмотреть возможность поставки дальнобойных ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ) стало правильным шагом. С таким заявлением в статье для портала The Responsible Statecraft выступил экс-советник Пентагона полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

«Недавнее решение президента Трампа пересмотреть целесообразность поставки ракет Tomahawk для использования на Украине является шагом в правильном направлении», — написал отставной военный.

Ранее Макгрегор порекомендовал Трампу обратить внимание на состояние американской армии, а не заниматься вмешательством в дела других стран.