14:35, 24 октября 2025Экономика

В США продали особняк «Волка с Уолл-стрит»

Принадлежавший «Волку с Уолл-стрит» особняк на Лонг-Айленде продали за $6,9 млн
Мария Черкасова

Кадр: Фильм «Волк с Уолл-стрит»

Особняк на американском Лонг-Айленде, где в разгар своей карьеры жил «Волк с Уолл-стрит», был продан за 6,9 миллиона долларов. Об этом сообщает New York Post.

Этот дом площадью около 8700 квадратных футов (примерно 810 квадратных метров) ранее принадлежал Джордану Белфорту — известному биржевому брокеру, чья жизнь стала основой для фильма.

В особняке пять спален, шесть ванных комнат, трехместный гараж, домашний спортзал, винный погреб и стеклянный корт для ракетбола. На территории имеются подогреваемый соленый бассейн, кухня на улице, поле для гольфа и домик на дереве. Дом был возвращен правительству в 2001 году после осуждения Белфорта за мошенничество и продан на аукционе. Последние владельцы приобрели недвижимость в 2018 году за 2,4 миллиона долларов, провели капитальный ремонт, сохранив некоторые оригинальные элементы, в том числе двери из красного дерева и мраморный пол, и затем продали по нынешней цене.

Этот особняк — символ эпохи финансового пузыря 1990-х годов и изобилия, связанного с историей Белфорта, отмечает газета.

Ранее стало известно, что певец Стас Михайлов и его жена Инна владеют жильем в России и Черногории на общую сумму более чем миллиард рублей.

