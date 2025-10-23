Стало известно о роскошной недвижимости супруги Стаса Михайлова на миллиард рублей

Стас Михайлов с женой владеют жильем в России и Черногории на миллиард рублей

Певец Стас Михайлов и его жена Инна владеют жильем в России и Черногории на общую сумму более чем в миллиард рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

По информации источника, до того, как стать знаменитым, артист жил в Сочи в квартире на Православной улице. Позднее эта недвижимость сдавалась в аренду. Переехав в Москву, Михайлов сменил несколько адресов, а затем оформил постоянную регистрацию — в 2012 году он приобрел квартиру на первом этаже новостройки, расположенной в 1-м Михалковском проезде. Стоимость объекта площадью 81,4 квадратных метра, по оценкам экспертов, составляет примерно 30 миллионов рублей.

Постоянным местом жительства звезды и его семьи служит роскошный особняк, который находится в подмосковной Истре, на участке размером почти 27 соток. Площадь дома на нем составляет 580 квадратов, а его цена — до миллиарда рублей. Уточняется, что объект оформлен на супругу артиста.

10 лет назад певец построил виллу в стиле хай-тек в Черногории, в историческом районе города Тиват. Из окон здания площадью тысячу квадратных метров открывается вид на Адриатическое море и древний монастырь Госпа Од Мило. Его стоимость на рынке оценивается примерно в два миллиона евро. Помимо этого, в собственности у Михайлова также может быть недвижимость в Монако, куда он периодически приезжает. Однако подтверждений тому, что артист владеет там виллой, у журналистов нет.

Ранее в октябре сообщалось, что жена народного артиста РФ Геннадия Хазанова Злата Эльбаум избавилась от недвижимости в стране на 250 миллионов рублей вслед за мужем.