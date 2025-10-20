Жена Хазанова избавилась от недвижимости в России на 250 миллионов рублей

Жена Хазанова продала квартиру и дом в РФ вслед за мужем

Супруга народного артиста России Геннадия Хазанова Злата Эльбаум избавилась от недвижимости в стране вслед за мужем. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Речь идет о роскошном загородном доме в деревне Фоминское в Новой Москве и квартире в элитном поселке в подмосковном Одинцово. Площадь первого объекта, расположенного на участке 7,5 тысячи квадратов, составляет примерно 1,2 тысячи квадратных метров, а его цена — около 120 миллионов рублей. Помимо этого, 77-летняя Эльбаум продала просторную квартиру метражом в 165 квадратов, находившуюся через стенку от квартиры, которая до недавнего времени принадлежала ее супругу. Стоимость этого лота на рынке оценивается примерно в 33 миллиона рублей.

Shot уточнил, что жена артиста вместе с мужем владела квартирой в центре столицы, на Арбате, однако оба избавились от своих долей. По информации канала, доля Эльбаум оценивалась более чем в 100 миллионов рублей. Таким образом, общая стоимость проданного имущества — более 250 миллионов рублей.

В свою очередь, дочь пары, 51-летняя Алиса, вместе с Хазановым владела объектом площадью 250 квадратных метров на Спиридоновке, однако теперь он также принадлежит новому хозяину.

Неделю назад стало известно, что Геннадий Хазанов продал пять квартир и домов в Москве и Подмосковье на общую сумму в 706 миллионов рублей.