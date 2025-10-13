Известный актер избавился почти от всей недвижимости в России

SHOT: Геннадий Хазанов продал пять квартир и домов в России на 706 млн рублей

Актер Геннадий Хазанов продал пять квартир и домов в России общей стоимостью 706 миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Объекты, о которых идет речь, располагаются в Москве и области. Это квартира площадью 246 квадратов на улице Малая Молчановка на Арбате за 237 миллионов, квартира в 255 квадратов на улице Спиридоновка в Пресненском районе за 232 миллиона, трехэтажный дом с постройками общей площадью 845 квадратов в ДПК имени 5 Декабря 1936 года в селе Дубки Одинцовского городского округа за 112 миллионов, квартира в 114 квадратов на улице Серафимовича в Якиманке за 102 миллиона и квартира с кладовой в 112 квадратов в поселке Сосны Одинцовского городского округа за 23 миллиона.

По данным канала, теперь у Хазанова осталась лишь одно жилье в России — квартира площадью 39 квадратов на улице Люсиновской в Замоскворечье за 21 миллион рублей. При этом актер по-прежнему владеет двумя бизнесами в стране и занимает должность художественного руководителя Московского театра эстрады.

Ранее сообщалось, что Хазанов и еще несколько российских звезд не могут продать недвижимость в Латвии из-за санкций.