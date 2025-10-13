Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:56, 13 октября 2025Экономика

Известный актер избавился почти от всей недвижимости в России

SHOT: Геннадий Хазанов продал пять квартир и домов в России на 706 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Актер Геннадий Хазанов продал пять квартир и домов в России общей стоимостью 706 миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Объекты, о которых идет речь, располагаются в Москве и области. Это квартира площадью 246 квадратов на улице Малая Молчановка на Арбате за 237 миллионов, квартира в 255 квадратов на улице Спиридоновка в Пресненском районе за 232 миллиона, трехэтажный дом с постройками общей площадью 845 квадратов в ДПК имени 5 Декабря 1936 года в селе Дубки Одинцовского городского округа за 112 миллионов, квартира в 114 квадратов на улице Серафимовича в Якиманке за 102 миллиона и квартира с кладовой в 112 квадратов в поселке Сосны Одинцовского городского округа за 23 миллиона.

По данным канала, теперь у Хазанова осталась лишь одно жилье в России — квартира площадью 39 квадратов на улице Люсиновской в Замоскворечье за 21 миллион рублей. При этом актер по-прежнему владеет двумя бизнесами в стране и занимает должность художественного руководителя Московского театра эстрады.

Ранее сообщалось, что Хазанов и еще несколько российских звезд не могут продать недвижимость в Латвии из-за санкций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор обратил внимание на одну деталь массированной ночной атаки ВСУ на Россию

    В России допустили затяжной комбинированный удар по Крыму

    Рекордная стоимость золота приблизилась к новой важной отметке

    На НТВ выходит детективный сериал «Васька». Чем он удивит зрителей?

    Реклама

    Группу туристов с детьми эвакуировали в Сочи

    Пушилин описал бои с ВСУ у Красноармейска словами «приходится их просто перемалывать»

    В Москве предотвращен теракт

    В США рассказали о превращении российских ракет и кораблей в рекламные щиты

    Володин заявил о сотнях тысяч нелегально находящихся в России мигрантах

    Женщина приняла представителей лотереи за мошенников и чуть не лишилась 81 миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости