В США высмеяли новые санкции ЕС против России

Новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) был принят лишь для того, чтобы впечатлить президента США Дональда Трампа. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Трамп через неделю опять поменяет свое мнение и окажется разочарованным уже Украиной. А санкции уже введены, и, скорее всего, опять не сработают», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что санкции не смогут переломить ход боевых действий на Украине и не приблизят переговоры. Дэвис призвал европейских лидеров понять, что Киеву не удастся «выиграть в этой войне на истощение». «Ваши надежды на то, что новые санкции создадут болевые точки для России просто смешны», — заключил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла запрет на импорт в Россию мха и лишайника в 19-м пакете ограничительных мер. В следующем пакете антироссийских санкций Евросоюза будет запрет на перелет птиц, пошутила дипломат.