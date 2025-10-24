Интернет и СМИ
В США высмеяли новые санкции ЕС против России

Дэвис: ЕС хотел впечатлить Трампа новым пакетом санкций против России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alicia Windzio / dpa / Global Look Press

Новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) был принят лишь для того, чтобы впечатлить президента США Дональда Трампа. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Трамп через неделю опять поменяет свое мнение и окажется разочарованным уже Украиной. А санкции уже введены, и, скорее всего, опять не сработают», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что санкции не смогут переломить ход боевых действий на Украине и не приблизят переговоры. Дэвис призвал европейских лидеров понять, что Киеву не удастся «выиграть в этой войне на истощение». «Ваши надежды на то, что новые санкции создадут болевые точки для России просто смешны», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла запрет на импорт в Россию мха и лишайника в 19-м пакете ограничительных мер. В следующем пакете антироссийских санкций Евросоюза будет запрет на перелет птиц, пошутила дипломат.

