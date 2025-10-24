В США высмеяли новые санкции ЕС против России

Дэвис: ЕС хотел впечатлить Трампа новым пакетом санкций против России

Новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) был принят лишь для того, чтобы впечатлить президента США Дональда Трампа. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Трамп через неделю опять поменяет свое мнение и окажется разочарованным уже Украиной. А санкции уже введены, и, скорее всего, опять не сработают», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что санкции не смогут переломить ход боевых действий на Украине и не приблизят переговоры. Дэвис призвал европейских лидеров понять, что Киеву не удастся «выиграть в этой войне на истощение». «Ваши надежды на то, что новые санкции создадут болевые точки для России просто смешны», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла запрет на импорт в Россию мха и лишайника в 19-м пакете ограничительных мер. В следующем пакете антироссийских санкций Евросоюза будет запрет на перелет птиц, пошутила дипломат.