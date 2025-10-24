Интернет и СМИ
В США заявили о серьезном ударе по Украине после саммита ЕС

NYT: Трудности с конфискацией активов РФ обернутся проблемами для Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Безрезультативный саммит Европейского союза (ЕС), по итогам которого решение о конфискации замороженных активов России не было принято, станет серьезным ударом по Украине. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Лидеры фактически отложили принятие четкого решения по плану предоставления кредита. Процесс может занять больше времени. Это может быть непростой новостью для Украины, которой срочно нужны деньги», — указано в материале.

Отмечается, что конфискация российских активов является серьезным шагом с непредсказуемыми последствиями. Присутствовавший на встрече президент Украины Владимир Зеленский также признал, что разговор был непростым, подчеркивает издание.

Ранее лидеры ЕС отложили решение об использовании замороженных российских активов для вооружения Украины до декабря. Это произошло из-за позиции Бельгии, которая потребовала гарантий, что ей не придется брать на себя риски, связанные с изъятием средств.

