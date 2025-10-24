В ВСУ заявили о проникновении российских войск в Лиман

Офицер ВСУ с позывным Алекс: ВС России замечены на окраинах Лимана

Российские войска проникли на окраины Лимана и навязали бои украинской армии. Об этом заявил в Telegram офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«На окраинах города Лиман недавно фиксировался контакт с противником; пока не ясно, это ли линейная пехота врага или отдельные диверсанты, которые проникли», — говорится в публикации.

Украинский военнослужащий добавил, что вне зависимости от принадлежности российских войск, оборона ВСУ на направлении находится в хаосе.

Ранее на Украине рассказали об угрозе выхода российских войск к Лиману. Украинские военные с мест сообщали, что если командование ВСУ не обратит внимание на потребности подразделений на этом участке фронта, то Вооруженные силы (ВС) России прорвутся к городу через леса между Ямполем и Заречным.