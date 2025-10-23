На Украине рассказали об угрозе выхода армии России к Лиману

На Украине рассказали о продвижении ВС РФ к Лиману через Ямполе и Заречное

Российские войска продолжают накапливать пехоту в лесах между Ямполем, Лиманом и Заречным, просачиваясь между позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об угрозе их выхода к Лиману рассказал украинский аналитический проект Deep State.

По информации проекта, российским группам уже неоднократно удавалось добираться до окрестностей Лимана. Deep State отметил, что армия России обладает преимуществом в пехоте и FPV-пилотах. Украинские военные с мест сообщили, что если командование ВСУ не обратит внимание на потребности подразделений на этом участке фронта, то в медийном пространстве будут говорить про «оборону Лимана».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России начали проводить полномасштабные операции по дезорганизации тыловой логистики украинских войск на славянском направлении. Указывается, что подобные удары наносились также в Бахмуте, Авдеевке и в боях за Часов Яр, а применяются для ударов как «Ланцеты», так и FPV-дроны.