08:57, 24 октября 2025Бывший СССР

ВСУ стали бросать солдат в «мясные штурмы» под Ямполем

Марочко: ВСУ отправляют солдат в «мясные штурмы» под Ямполем в ДНР
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает своих военнослужащих в «мясные штурмы» под Ямполем в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с журналистами РИА Новости.

По его словам, на протяжении последних нескольких суток украинские формирования решили предпринять ряд контратакующих действий в Ямполе ДНР и его окрестностях. Командование вынуждено использовать данную тактику, при этом не считаясь с потерями.

Как отметил Марочко, российские войска сдерживают вражеский натиск, проводя маневренную оборону. Сейчас продолжаются ожесточенные встречные бои.

Ранее сообщалось, что танк ВСУ расстрелял медицинскую машину в Ямполе. По словам очевидца, от автомобиля практически ничего не осталось, а находящиеся в ней погибли и были захоронены позже прямо у дороги.

