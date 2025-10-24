Танк ВСУ расстрелял медицинскую машину в Ямполе

РИА Новости: Танк ВСУ расстрелял медицинскую машину в ДНР

Беженец из Ямполя Донецкой народной республики (ДНР) Руслан Гасанов рассказал, как украинский танк в упор выстрелил в медицинскую машину. Его слова передает РИА Новости.

«Одного парня ранило. Кинули его в "Ниву", (...) была его мать, этот парень и водитель. Везли его в Лиман, в больницу, в него в упор танк выстрелил», — рассказал беженец.

По его словам, от машины практически ничего не осталось, а находящиеся в ней погибли и были захоронены позже прямо у дороги.

Ранее беженка Наталья Гуркина рассказала, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли 88-летнюю мирную жительницу Донецкой народной республики. Для атаки ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты и польские пулеметы.