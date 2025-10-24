Из жизни
07:00, 24 октября 2025

За участие в гей-вечеринке арестовали 34 мужчин

Олег Парамонов

Фото: Ezra Acayan / Getty Images

В индонезиийском городе Сурабая полиция задержала 34 мужчин по подозрению в участии в гей-вечеринке (международное общественное движение ЛГБТ, признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Внимание правоохранительных органов привлекли жалобы на подозрительную активность на одном из этажей гостиницы. В час ночи туда нагрянула полиция.

После задержания подозреваемых публично провели по улице. На опубликованных снимках у них одинаковые арестантские рубашки оранжевого цвета и нет обуви.

Всех доставили в управление полиции Сурабаи для допросов. На месте происшествия нашли презервативы, мобильные телефоны и несколько других гаджетов. Администрация отеля заявила, что не знала о вечеринке.

Ранее сообщалось, что Ватикан отправил в отставку польского епископа Гжегожа Кашака. Причиной стал скандал из-за оргии с участием священнослужителей, якобы устроенной в его епархии.

