Зеленский раскрыл цель встречи «коалиции желающих»

Зеленский: «Коалиция желающих» обсудит гарантии безопасности для Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / Reuters

Лидеры стран «коалиции желающих» на встрече в Лондоне 24 октября обсудят гарантии безопасности для Киева. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, его слова в своем Telegram-канале приводит «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что союзники Киева, в частности, обсудят противовоздушную оборону (ПВО) и энергетическую поддержку Украины. Политик также поблагодарил партнеров за организацию встречи.

«Мы обсудим на заседании "коалиции желающих" гарантии безопасности... частично, я имею в виду противовоздушную оборону и энергетическую поддержку. Поэтому мы поговорим об этом», — сказал он перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ранее президент Украины встретился с королем Великобритании Карлом III. Встреча проводилась в Виндзорском замке.

