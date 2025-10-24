Интернет и СМИ
06:35, 24 октября 2025Интернет и СМИ

Зеленского уличили в пиаре на срыве встречи Путина и Трампа

Журналист Боуз: Зеленский приписывает себе срыв встречи Путина и Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский решил попиариться на срыве встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В этом его уличил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

По его словам, Зеленский называет срыв встречи в Будапеште своей заслугой, однако это не имеет ничего общего с реальностью.

«Киевский диктатор утверждает, что "сорвал" встречу Трампа и Путина. Это, конечно, полная ложь, он тут ни при чем. Но правда никогда не останавливала этого типа на каблуках от представления на публику», — написал Боуз.

Ранее Зеленский назвал срыв встречи Трампа с Путиным главным результатом своей поездки в США. «Не будет встречи в Венгрии без Украины. Вот такой результат. Я считаю, что это неплохо», — объявил он.

