Зеленского уличили в пиаре на срыве встречи Путина и Трампа

Журналист Боуз: Зеленский приписывает себе срыв встречи Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский решил попиариться на срыве встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В этом его уличил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

По его словам, Зеленский называет срыв встречи в Будапеште своей заслугой, однако это не имеет ничего общего с реальностью.

«Киевский диктатор утверждает, что "сорвал" встречу Трампа и Путина. Это, конечно, полная ложь, он тут ни при чем. Но правда никогда не останавливала этого типа на каблуках от представления на публику», — написал Боуз.

Ранее Зеленский назвал срыв встречи Трампа с Путиным главным результатом своей поездки в США. «Не будет встречи в Венгрии без Украины. Вот такой результат. Я считаю, что это неплохо», — объявил он.