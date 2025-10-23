Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:34, 23 октября 2025Бывший СССР

Зеленский связал отмену саммита в Венгрии со своей встречей с Трампом

Зеленский: Результатом встречи с Трампом стала отмена встречи в Венгрии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным результатом его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме стала отмена встречи американского лидера с президентом России Владимиром Путиным в Венгрии. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, трансляция была доступна на YouTube-канале офиса украинского лидера.

Его попросили прокомментировать результаты встречи в Вашингтоне. «Введены санкции против российской энергетики. Не будет встречи в Венгрии без Украины. И пока нет "Томагавков". Вот такой результат. Я считаю, что это неплохо», — объявил Зеленский.

В ходе той же встречи Зеленский рассказал, что Украина никогда не применяла дальнобойное оружие из США для ударов по территории России. Он добавил, что использовались орудия из других стран.

Ранее Зеленский после встречи с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном рассказал о шансе на окончание конфликта. По его словам, необходимо увеличивать поддержку Украины и завершить наработку гарантий безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удар Tomahawk по территории России

    Стоянов высказался о размере пенсии

    Еще восемь человек пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    Посольство России ответило на слова французского генерала о военном конфликте

    Путин пошутил про санкции ЕС в отношении унитазов

    Врач раскрыл три главных принципа заботы о здоровье зимой

    В зоне СВО заметили постапокалиптическую БМП

    Цены на один вид жилья в России пошли вверх

    Медведев жестко высказался о мигрантах

    Ограбление Лувра связали с жадностью французов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости