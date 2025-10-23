Зеленский связал отмену саммита в Венгрии со своей встречей с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным результатом его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме стала отмена встречи американского лидера с президентом России Владимиром Путиным в Венгрии. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, трансляция была доступна на YouTube-канале офиса украинского лидера.

Его попросили прокомментировать результаты встречи в Вашингтоне. «Введены санкции против российской энергетики. Не будет встречи в Венгрии без Украины. И пока нет "Томагавков". Вот такой результат. Я считаю, что это неплохо», — объявил Зеленский.

В ходе той же встречи Зеленский рассказал, что Украина никогда не применяла дальнобойное оружие из США для ударов по территории России. Он добавил, что использовались орудия из других стран.

Ранее Зеленский после встречи с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном рассказал о шансе на окончание конфликта. По его словам, необходимо увеличивать поддержку Украины и завершить наработку гарантий безопасности.