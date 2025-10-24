Звезда «Дюны» рассказал о последствиях инсульта

Актер Стеллан Скарсгард заявил, что после инсульта стал забывать имена

Шведский актер, звезда «Дюны» и сериала «Чернобыль» Стеллан Скарсгард рассказал о последствиях перенесенного три года назад инсульта. О своем здоровье 74-летний артист поговорил с изданием Vulture.

Скарсгард заявил, что после инсульта ощущает, что его жизнь может закончиться в любой момент. «Я жил неаккуратно. Мне 74 года, а это уже сверхурочная работа», — размышляет он. По словам актера, после инсульта у него возникли трудности с речью и с запоминанием ролей, из-за чего во время съемок второй части «Дюны» ему пришлось носить наушник.

«Я стал забывать имена. Не могу следить за ходом мысли или привести аргумент длиной в несколько предложений и приводящий к конкретному выводу. Это крайне расстраивает. Но, с другой стороны, я жив и могу работать», — рассказал Скарсгард. Он подчеркнул, что боится не смерти, а неполноценной жизни и того, что родным станет с ним скучно.

