Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:38, 24 октября 2025Забота о себе

Звезда «Дюны» рассказал о последствиях инсульта

Актер Стеллан Скарсгард заявил, что после инсульта стал забывать имена
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Шведский актер, звезда «Дюны» и сериала «Чернобыль» Стеллан Скарсгард рассказал о последствиях перенесенного три года назад инсульта. О своем здоровье 74-летний артист поговорил с изданием Vulture.

Скарсгард заявил, что после инсульта ощущает, что его жизнь может закончиться в любой момент. «Я жил неаккуратно. Мне 74 года, а это уже сверхурочная работа», — размышляет он. По словам актера, после инсульта у него возникли трудности с речью и с запоминанием ролей, из-за чего во время съемок второй части «Дюны» ему пришлось носить наушник.

«Я стал забывать имена. Не могу следить за ходом мысли или привести аргумент длиной в несколько предложений и приводящий к конкретному выводу. Это крайне расстраивает. Но, с другой стороны, я жив и могу работать», — рассказал Скарсгард. Он подчеркнул, что боится не смерти, а неполноценной жизни и того, что родным станет с ним скучно.

Материалы по теме:
Брендану Фрейзеру — 53. Как звезда «Мумии» сумел возродить карьеру, несмотря на депрессию, лишний вес и домогательства?
Брендану Фрейзеру — 53.Как звезда «Мумии» сумел возродить карьеру, несмотря на депрессию, лишний вес и домогательства?
4 декабря 2022
Брэду Питту — 59. Как грубиян без актерского образования стал главным секс-символом Голливуда, несмотря на алкоголизм?
Брэду Питту — 59.Как грубиян без актерского образования стал главным секс-символом Голливуда, несмотря на алкоголизм?
18 декабря 2022

Ранее диетолог Оксана Михалева рассказала, как снизить артериальное давление с помощью питания. Для этого она порекомендовала добавить в рацион темный шоколад.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прибыл в США для переговоров

    Россиянам помогут заработать

    В ДНР осквернили мемориал в память об участниках спецоперации

    Уложивший пешехода на лопатки футбольный судья из России попал на видео

    Омбудсмен объяснил слова о вине правозащитников в смерти сбежавшей из семьи чеченки

    Набиуллина заявила о выходе российский экономики из перегрева

    Мошенники придумали новую легенду для обмана россиян

    ЦБ призвал не ждать скорого завершения инфляционного давления на экономику

    «Калашников» рассказал о юбилее гранатометной «Канарейки»

    В Госдуме оценили важность побед гимнастки Мельниковой на чемпионате мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости