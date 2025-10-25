25 октября в России празднуют День таможенника и День работника кабельной промышленности. В мире отмечают Мeждунapoдный дeнь ocвeдoмленнocти o низкорослости. Православные верующие в этот день чтут память мучеников Прова, Тараха и Андроника. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 25 октября — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День таможенника
День таможенника официально был утвержден в 1995 году. Дата приурочена к годовщине подписания указа «О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах, с показанием поскольку взято и с каких товаров». С этого документа, утвержденного царем Алексеем Михайловичем в 1653 году, на Руси начало развиваться таможенное дело.
В настоящий момент Российская таможенная служба является одной из самых крупных в мире: в ее подчинении находится 431 таможенный пост, представители службы есть более чем в 20 странах мира.
День работника кабельной промышленности
25 октября 1879 года инженер немецкой электрической компании «Сименс и Гальске» (Siemens & Halske) Карл Сименс получил разрешение начать производство изолированной проволоки и телеграфных кабелей на заводе в Санкт-Петербурге. С тех пор 25 октября считается годовщиной образования кабельной промышленности в России.
Праздники в мире
Мeждунapoдный дeнь ocвeдoмленнocти o низкорослости
Этот День был учрежден в 2012 году организацией Little People of America (LPA), которая предоставляет поддержку и необходимую информацию низкорослым людям и их семьям.
Карликовостью называют состояние, при котором рост взрослого человека не превышает 130 сантиметров. Как правило, отставание в росте происходит из-за недостаточной выработки гормона соматотропина. Однако это состояние может быть обусловлено генетикой, дефицитом питательных веществ и другими факторами.
Какие еще праздники отмечают в мире 25 октября
- Евpoпeйcкий дeнь пpaвocудия;
- Вceмиpный дeнь пpoизвoдитeлeй пиццы;
- День карате в Японии.
Какой церковный праздник 25 октября
День памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских
Согласно преданию, мученики Пров, Тарах и Андроник пострадали в 304 году в городе Тарсе Киликийском.
Когда язычники велели святым принести жертву идолам, Тарах — к тому моменту уже старый воин — ответил, что жертвы достоин лишь Единый Бог, и приносят ее в душе, а не на капище. Андроник, сын знатного ефесского гражданина, и Пров — фракиянин из Пергии Памфилийской, поддержали Тараха. За такую твердость святых подвергли пыткам. В итоге их тела разрубили на части. Позже христиане с честью похоронили останки.
Какие еще церковные праздники отмечают 25 октября
- День памяти преподобного Космы Маиумского;
- День памяти преподобного Амфилохия Глушицкого;
- День памяти мученицы Домники (Домнины) Аназаровской;
- День памяти святителя Мартина Милостивого.
Приметы на 25 октября
В народном календаре 25 октября — день Андрона Звездочета. В это время было принято гадать по звездам, предсказывать погоду и урожай на будущий год.
- Звезды светят ярко — к морозу, тусклые — к потеплению;
- Принести в дом свечи — к скорой болезни;
- Стирать белье и выбивать перины — счастье из дома выгонять;
- Поездки 25 октября удачными не будут.
Кто родился 25 октября
Михаил Галустян (46 лет)
Российский актер, юморист и телеведущий получил известность благодаря участию в команде КВН «Утомленные солнцем». Зрители также знают его по юмористическому шоу «Наша Russia». В настоящее время Галустян снимается в кино, ведет телепередачи и выступает как певец под псевдонимом Super Жорик.
Галина Вишневская (1926-2012)
Советская оперная певица была широко известна как у себя на родине, так и за рубежом. Вишневская выступала на сценах Королевского театра Ковент-Гарден в Лондоне, «Метрополитен-Опера» в Нью-Йорке, Парижской национальной оперы, театра «Ла Скала» в Милане. Биография певицы, выпущенная в 1980-х, легла в основу оперы Марселя Ландовски «Галина», которую поставили во Франции в 1996 году. Вишневская также выступала на эстраде, принимала участие в драматических спектаклях и снималась в кино.
Кто еще родился 25 октября
- Тамара Семина (87 лет) — советская и российская актриса;
- Миа Васиковска (36 лет) — австралийская актриса;
- Анни Жирардо (1931-2011) — французская актриса;
- Пабло Пикассо (1881-1973) — испанский и французский художник, скульптор, график.