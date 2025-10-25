Coca-Cola продлила права на бренд в России

The Coca-Cola Company продлила на 10 лет право на товарный знак Coke в России

Американская компания The Coca-Cola Company продлила срок действия исключительного права на товарный знак Coke в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявка производителя напитков на бренд продлена на 10 лет — до 14 августа 2035 года. Товарный знак, согласно документу Роспатента, регистрировался по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — безалкогольные несолодовые напитки и сиропы для изготовления этих напитков.

Заявка на товарный знак Coke впервые поступила в мае 1946 года и в июне того же года была зарегистрирована. Coca-Cola многократно продлевала права на этот товарный знак. При этом в марте 2022 года The Coca-Cola Company приостановила деятельность на территории РФ. В российских магазинах можно приобрести напитки Coca-Cola, импортируемые из других стран.

Ранее сообщалось, что кола Evervess от российской PepsiСo впервые обогнала Coca-Cola по продажам в России.