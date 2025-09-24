Экономика
Российская кола впервые обогнала импортную по продажам

Кола Evervess от PepsiСo впервые обогнала по продажам импортную Coca-Cola в РФ
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Кола Evervess от PepsiСo впервые обогнала Coca-Cola по продажам в России. Это следует из данных исследовательской компании NTech, передает РБК.

Уточняется, что Evervess со вкусом колы выпускает российская PepsiCo. В 2025 году напиток обошел по продажам оригинальную Coca-Cola, завозимую из-за рубежа.

В прошлом году импортная кола занимала в этом рейтинге четвертое место, а после нее располагалась российская. Сейчас они поменялись местами — Evervess с долей продаж 6,8 процента обогнала Coca-Cola с 6,5 процентами. Лидером остается бренд «Добрый Cola» с долей 33,4 процента.

Coca-Cola приостановила деятельность в России в 2022 году. Также рекламную деятельность и продажу напитков прекратила американская компания PepsiСo. Напитки еще какое-то время поставляли в магазины из запасов, а в дальнейшем их заменили другими.

