Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:16, 25 октября 2025Россия

Дмитриев назвал неизвестный 99 процентам американцев факт о России

Дмитриев: Более 99 процентов американцев не знают, что РФ хотела вступить в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Жители западных государств не знают, что Россия в прошлом предлагала позволить ей вступить в Североатлантический альянс. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан.

По его словам, в западных странах есть много людей, которые дезинформированы и не понимают интересов России «А ведь РФ просто не хотела, чтобы НАТО слишком сильно приближалась к ее границам, потому что это экзистенциальная угроза для России», — пояснил он.

«И представьте, готов поспорить, что 99,999 процентов американцев не знают, что президент [России Владимир] Путин предлагал вступить в НАТО», — заявил Дмитриев.

Ранее Дмитриев заявил, что бывший президент США Джо Байден пытался нанести стратегическое поражение Москве и изолировать Россию, но потерпел неудачу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы последствия удара ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища

    Россиянка превратила квартиру в питомник для десятков кошек и разгневала соседей

    Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленобласти

    Дмитриев назвал неизвестный 99 процентам американцев факт о России

    Удар «Гераней» по Харькову попал на видео

    Землетрясение зарегистрировали на Курилах

    В многоэтажке в российском городе раздался мощный взрыв

    Украинский пленный рассказал о мобилизации священника

    Дмитриев анонсировал саммит Россия-США

    В Петербурге объявлена угроза атаки БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости