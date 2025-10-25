Дмитриев: Более 99 процентов американцев не знают, что РФ хотела вступить в НАТО

Жители западных государств не знают, что Россия в прошлом предлагала позволить ей вступить в Североатлантический альянс. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан.

По его словам, в западных странах есть много людей, которые дезинформированы и не понимают интересов России «А ведь РФ просто не хотела, чтобы НАТО слишком сильно приближалась к ее границам, потому что это экзистенциальная угроза для России», — пояснил он.

«И представьте, готов поспорить, что 99,999 процентов американцев не знают, что президент [России Владимир] Путин предлагал вступить в НАТО», — заявил Дмитриев.

Ранее Дмитриев заявил, что бывший президент США Джо Байден пытался нанести стратегическое поражение Москве и изолировать Россию, но потерпел неудачу.