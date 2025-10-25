Россия
06:04, 25 октября 2025Россия

Дым накрыл два граничащих с Китаем региона

Дым от сотен пожаров в Китае накрыл Амурскую область и Хабаровский край
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Дым от сотен пожаров в Китае накрыл Амурскую область и Хабаровский край. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Уточняется, что пожар разгорелся у самых границ КНР — некоторые пожары распространились на большие площади.

По данным Amur Mash, со вчерашнего вечера смог ощущается в Хабаровске и Благовещенске, сегодня распространился до Бурейского округа и Свободненского района. Под угрозой — Приморский край и Еврейская автономная область (ЕАО).

Ранее сообщалось, что над Приамурьем заметили задымление и запах гари от масштабных пожаров на территории Китая. На дым и неприятный запах пожаловались жители города Благовещенска, Благовещенского, Тамбовского, Константиновского, Михайловского и Свободненского округов.

    Все новости