Историк резко высказался о запрете русского языка на Украине

Историк Танака назвал культурным геноцидом запрет русского языка на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Glib Albovsky / Unsplash

Японский историк Такэюки Танака назвал культурным геноцидом запрет русского языка на Украине. Он высказался об этом в разговоре с РИА Новости.

«Во время евромайдана там [в Киеве] появились вместе флаги Украины и США, распространялись лозунги "Украина, вступай в Евросоюз". Далее на Украине появились запреты на использование русского языка, а ведь большинство украинцев говорят на русском или говорят на суржике. Я подумал, что это культурный геноцид», — рассказал собеседник агентства.

Историк отметил, что из-за недостатка сведений в японских средствах массовой информации о событиях 2014 года он принял решение самостоятельно погрузиться в изучение ситуации вокруг украинского конфликта. Танака объяснил, что решил поддерживать Донбасс, поскольку счел, что его русскоязычные жители, выступающие против политики Киева, правы.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что говорить на родном языке — это право всех граждан Украины. Таким образом он прокомментировал притеснения украинской властью граждан, говорящих на русском.

