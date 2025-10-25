Кадыров показал видео со спасенным от голодной смерти «бедолагой» из ВСУ

Кадыров показал видео с пленным пехотинцем ВСУ, взятым бойцами «Запад-Ахмат»

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району Чечни под руководством Рустама и Исмаила Агуевых взяли в плен украинского пехотинца Петра Суровых из 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале и опубликовал видео с военнопленным.

На кадрах виден пехотинец в окружении «ахматовцев». Он родом из Днепропетровска. По его словам, начальники рассредоточились по поселкам, а бригады сформированы из бывших заключенных. Один из руководителей батальона говорит, что воюют с такими «бедолагами». «Мы всему миру доказали, что Россия — это мощь, "Ахмат" — сила», — сказал он.

Кадыров написал, что судя по внешнему виду бойцы «Ахмата» спасли «бедолагу от голодной смерти». «Петру повезло. Теперь у него будет нормальное питание, место, чтобы отдохнуть и переосмыслить все, что произошло. Многим везет меньше. К сожалению, некоторые так и остаются навсегда в окопах, забытые собственным начальством, хоть у них и была возможность изменить ситуацию, просто сложив оружие», — отметил глава Чечни. Украинский пехотинец пополнит обменный фонд.

Ранее Кадыров сообщил, что из Грозного в зону проведения специальной военной операции (СВО) отправилась еще одна группа добровольцев.