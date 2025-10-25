Комету размером с Манхэттен в Солнечной системе заподозрили в инопланетной разведке

Ученый Леб: 31/ATLAS могли отправить к Земле как инопланетный зонд-разведчик

Межзвездный объект 31/ATLAS, размер которого сопоставим с Манхэттеном, пронесется через Солнечную систему и окажет сильное влияние на человечество. Его происхождение может быть инопланетным, а цель — приблизиться к Земле и собрать разведывательные данные, такие подозрения высказал ученый из Гарварда Ави Леб, его слова приводит The New York Post (NYP).

С тех пор, как в июле ученые обнаружили объект, Леб предполагал его неестественную природу. Его беспокоят размеры 31/ATLAS — по данным телескопа Уэбба, он может весить 33 миллиарда тонн.

«Он как минимум в тысячу раз массивнее всех предыдущих межзвездных объектов, которые мы видели. Почему такой гигантский объект попал во внутреннюю часть нашей Солнечной системы, если до этого мы видели только небольшие?» — аргументировал астрофизик.

По его словам, люди должны быть бдительными и разработать план защиты, если вдруг этот объект окажется «троянским конем». присутствие кометы он сравнивает со свиданием вслепую: «Вы часто предполагаете, что партнер будет очень дружелюбным, но вам также приходится беспокоиться о серийных убийцах».

Согласно официальной позиции NASA, 31/ATLAS не несет угрозы, но IAWN (Международная сеть предупреждения об астероидах) все равно начала мониторинг, чтобы оценить потенциальную опасность.

Леб утверждает, что такие меры были приняты после демонстрации объектом множества удивительных особенностей, которые не совпадают с типичным поведением комет. Так, у 31/ATLAS есть антихвост — струя частиц, направленная к Солнцу, а не от него. Также зафиксирован выброс шлейфа у кометы с потоком четырех грамов никеля в секунду без единого признака железа (сплав тетракарбонила никеля ранее встречался только в производстве человека).

Астрофизик отметил и негравитационное ускорение и аномальую траекторию объекта, которая ведет к подозрительному сближению с Юпитером, Венерой и Марсом. Все эти факторы позволяют допустить, что 31/ATLAS — на самом деле инопланетный зонд, который направили к Земле для разведки и, вероятно, с враждебными намерениями.

Леб подчеркнул, что если объект в ближайшее время максимально сблизится с Солнцем и исчезнет из поля зрения, это докажет, что он является космическим аппаратом, который использует гравитацию звезды для изменения траектории и скорости.

Ранее сообщалось, что в NASA рассчитали время до конца всего живого на Земле. Яркость и температура Солнца будут постепенно увеличиваться, что приведет к испарению океанов и разрушению атмосферы на планете.