Из жизни
12:34, 25 октября 2025Из жизни

Крабы захватили один остров и обрадовали местных жителей

В Австралии крабы временно захватили один остров ради размножения
Юлия Юткина
Юлия Юткина

На острове Рождества, Австралия, началась ежегодная миграция красных крабов. Об этом сообщает ABC.

Миллионы крабов временно захватили дороги острова, чтобы добраться из леса до океана. Там самки и самцы будут спариваться, после чего выпустят яйца в океан. Из них появятся личинки, которые через месяц превратятся в молодых крабов и начнут мигрировать обратно в лес.

По словам исполняющей обязанности директора Национального парка острова Алексии Янковски, в этом году миграция крабов началась чуть раньше, чем обычно. Но это лишь обрадовало местных жителей. Как отмечает Янковски, те всегда с восторгом относятся к этому явлению.

Водители стараются не выезжать на дороги без надобности ранним утром и поздно ночью, чтобы дать крабам возможность спокойно передвигаться. По этой же причине те, кто может работать из дома, перестают ездить в офис. Кроме того, местные жители возят с собой грабли и воздуходувки, чтобы в случае необходимости помочь животным преодолеть какие-то препятствия на пути.

Один из местных жителей Оливер Лайнс сравнил миграцию крабов с красной ковровой дорожкой, расстеленной вдоль береговой линией. Во время нее на остров приезжает множество туристов. «Это одно из самых удивительных явлений в дикой природе, которые вы можете увидеть на планете», — заявил председатель местной ассоциации туризма.

Ранее сообщалось, что в городе Тинмут, Великобритания, посетитель пляжа нашел на берегу останки более 200 крабов-пауков. Причина их появления на мелководье неизвестна.

