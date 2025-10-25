Силовые структуры
Курский подрядчик дал показания на депутата ДНР

Обвиняемый в растрате подрядчик Синьговский дал показания на депутата ДНР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Генеральный директор строительной компании Виталий Синьговский, обвиняемый в растрате при возведении фортификаций в Курской области, дал показания на депутата народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Татьяну Бондаренко. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«В результате сотрудничества с Синьговским получена информация о причастности к совершению преступлений, связанных с хищением бюджетных средств (...) депутата народного совета Донецкой Народной Республики Бондаренко Т.В., в отношении которой 24 сентября 2025 года и 25 сентября 2025 года главным следственным управлением следственного комитета Российской Федерации возбуждены два уголовных дела», — заявил прокурор в ходе судебного заседания.

Также из материалов следствия стало известно, что Бондаренко являлась доверенным лицом экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева. Синьговский заявил, что депутат ДНР занималась обналичиванием денежных средств и переводила их на счета подконтрольных ей организаций.

Ранее Басманный суд арестовал депутата народного совета ДНР Татьяну Бондаренко. Сообщалось, что она действовала в составе организованной преступной группировки (ОПГ).

