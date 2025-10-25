Силовые структуры
02:50, 25 октября 2025

Маленького ребенка начали искать среди завалов после взрыва в Сочи

Юлия Мискевич
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Среди завалов после взрыва в Сочи начали искать маленького ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что также могла пострадать женщина.

По предварительной информации, утечка газа произошла в квартире на пятом этаже. Жителей дома эвакуируют, район оцеплен.

Согласно имеющейся информации, взрыв на пятом этаже дома произошел в субботу, 25 октября, примерно в 01:15 ночи на улице Тимирязева.

До этого взрыв неизвестного устройства произошел в квартире жилого дома в Калмыкии. По предварительным данным, пострадали два человека. Из дома эвакуировали 60 человек.

